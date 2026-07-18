Stamattina sulle Apuane, in prossimità del Pizzo d’Uccello, si è verificata una frana che ha coinvolto un escursionista. L’uomo è precipitato di circa 35 metri, ma è rimasto ferito senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato l’escursionista e avviato le operazioni di assistenza. La zona è stata messa sotto osservazione per verificare eventuali ulteriori rischi.

MASSA-CARRARA – Incidente sulle Apuane stamattina, 18 luglio 2026, dove uno scalatore è precipitato per 35 metri a seguito di una frana e, miracolosamente, è rimasto solo ferito. È successo nei pressi di via Edro sul lato nord del Pizzo d’Uccello, in provincia di Massa-Carrara. Al momento della frana sul luogo si trovavano due scalatori. Uno dei due, a seguito della frana, è precipitato per circa 35 metri, ma è rimasto vigile e cosciente, tanto che la centrale 118, avvisata da altre persone, è rimasta sempre in contatto telefonico con lui direttamente. Si tratta di un giovane di 28 anni. I soccorritori stanno cercando di arrivare nel punto dell’incidente anche via terra, ma in questo caso le operazioni potrebbero essere molto più lunghe e complesse. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Apuane: frana al Pizzo d’Uccello, escursionista ferito dopo volo di 35 metri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucca, escursionista cade per 100 metri: morta 50enne sulle Alpi ApuaneUna donna di 50 anni è deceduta dopo esser caduta circa 100 metri mentre percorreva un sentiero sul monte Pisanino, nelle Alpi Apuane.

Escursionista aggredito e ferito da due mufloni sulle Apuane: la Regione condannata a risarcirloUn escursionista è stato aggredito e ferito da due mufloni durante un'escursione nelle Apuane.

Frane sulle Apuane, c’è un 28enne bloccato dopo una caduta di 35 metri – soccorsi in azioneMASSA-CARRARA. Momenti di grande apprensione nella mattina di sabato 18 luglio sul versante nord del Pizzo d’Uccello, sulle Alpi Apuane, dove si è verificata una frana lungo via Edro, proprio nella zo ... msn.com

Apuane: frana al Pizzo d’Uccello, escursionista ferito dopo volo di 35 metriIncidente sulle Apuane stamattina, 18 luglio 2026, dove uno scalatore è precipitato per 35 metri a seguito di una frana e, miracolosamente, è rimasto solo ferito ... firenzepost.it