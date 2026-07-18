A 800 anni dalla morte, Massimo Cacciari sottolinea come San Francesco rappresenti una figura unica nella storia, mentre afferma che la società di oggi fatica a comprenderlo pienamente. Secondo il filosofo, la sua figura è stata interpretata attraverso le opere di Hindemith, Dante e Giotto, evidenziando come il suo impatto si rifletta in ambiti artistici e culturali. La sua figura resta centrale nel panorama storico e religioso, ma ancora poco compresa nel presente.

Massimo Cacciari spiega l’unicità di San Francesco nella storia, a 800 anni dalla morte, e la sua totale incomprensione da parte della società contemporanea. Sottolineando i tratti più originali del Santo alla luce di tre interpretazioni artistiche: i versi di Dante, gli affreschi di Giotto e la musica di Hindemith. Quest’ultima – Nobilissima visione – al centro di un dialogo tra il filosofo e il Maestro Muti al Ravenna Festival L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cacciari: «San Francesco secondo Hindemith, Dante e Giotto»

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