Giotto e San Francesco | +30% di visitatori alla Galleria dell’Umbria

La Galleria dell’Umbria ha registrato un aumento del 30% nei visitatori grazie alla mostra dedicata a Giotto e a San Francesco. La rassegna ha presentato opere e approfondimenti che hanno attirato un pubblico più ampio rispetto al passato. Tra gli artisti protagonisti, sono stati esposti lavori che hanno segnato il passaggio dalla maniera greca alla pittura moderna. L’esposizione ha focalizzato l’evoluzione dello stile e il legame tra i due grandi temi.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto la mostra a generare un aumento del 30%? Quali artisti hanno reso possibile il passaggio dalla maniera greca? Chi sono i curatori responsabili di questo percorso espositivo? Come influenzerà questo successo i borghi più remoti dell'Umbria??? In Breve Curatela affidata ai professionisti Veruska Picchiarelli ed Emanuele Zappasodi. Oltre 60 opere includono contributi di Simone Martini e Pietro Lorenzetti. Mostra esplora il passaggio dalla maniera greca bizantina .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giotto e San Francesco: +30% di visitatori alla Galleria dell’Umbria Notizie correlate Leggi anche: Galleria Nazionale dell'Umbria, boom di visitatori per la mostra su Giotto e San Francesco "Giotto e San Francesco", un viaggio nel Trecento alla Galleria nazionale dell'UmbriaLa Galleria nazionale dell'Umbria celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco con la mostra "Giotto e San Francesco. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Perugia in mostra un Giotto inaspettato; E Giotto dipinse il suo Francesco; Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento. Fino a giugno a Perugia; Giotto ha cancellato i poveri per trasformare Francesco in un santo da adorare. 'Eccezionale successo' per la mostra 'Giotto e san Francesco' a PerugiaUn eccezionale successo di pubblico - sottolineano i promotori - per la mostra Giotto e san Francesco. (ANSA) ... ansa.it 'Giotto e san Francesco': mostra da record a Perugia, oltre 31mila ingressiLa mostra Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell'Umbria del Trecento, in corso alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia fino al 14 giugno 2026, ha registrato un eccezionale successo di ... it.blastingnews.com San Marino. SdS Turismo: pellegrinaggio sulle orme di San Francesco - facebook.com facebook #Giotto e i Giotteschi a Perugia per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco Una delle più grandi mostre mai realizzate su Giotto ripercorre la decorazione della Basilica di San Francesco d’Assisi x.com