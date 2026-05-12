A Perugia è in corso una mostra che presenta sessanta opere d’arte dedicate al rapporto tra Giotto e San Francesco. Tra le opere esposte, si trova anche una tavola intima del pittore, scelta per rappresentare questo legame. La rassegna si concentra su come l’artista ha influenzato la rappresentazione del sacro e sulla sua capacità di trasmettere un messaggio spirituale attraverso le sue creazioni.

?? Punti chiave Come ha fatto Giotto a cambiare per sempre la percezione del sacro? Quale opera intima del maestro è stata scelta per la mostra? Perché il legame tra Giotto e San Francesco ha rivoluzionato l'arte? Come le innovazioni del Trecento hanno preparato il terreno a Piero della Francesca??? In Breve Mostra aperta al Palazzo dei Priori di Perugia fino al 14 giugno 2026. Opere di Simone Martini, Pietro Lorenzetti e Gentile da Fabriano esposte in mostra. Innovazioni spaziali del Trecen .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, 60 capolavori celebrano il legame tra Giotto e San Francesco

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