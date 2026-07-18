Caccia all' ebreo in vacanza Ultima follia antisemita

Durante una recente operazione, sono state identificate diverse persone in località turistiche che sono state colpite da una mappatura chiamata “turismo sionista”. Questa attività, definita come una “caccia all’ebreo in vacanza”, si concentra sull’annotare i movimenti di individui e famiglie considerate appartenenti a questa comunità. Le indagini sono in corso e coinvolgono più soggetti.

La caccia all’ebreo in vacanza. Ché poi non è neanche proprio così: è (letteralmente) la “mappatura del turismo sionista”. Espressione che per chiunque abbia un minimo di sale in zucca non vuol dire un piffero (cosa sarebbe, la statistica delle ferie dei sostenitori di Israele?), epperò per la fiumana pro-Pal intrisa di propaganda e odio antisemita di senso ne ha, eccome: ma d’altronde, loro, i rinati attivisti per Gaza, non battono ciglio nemmeno quando si ritrovano a sfilare nei gay-pride sventolando la bandierina gialla di Hezbollah, per cui di cosa stiamo qui a discutere? Discutiamo, tanto per essere chiari, dell’ultima, assurda,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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