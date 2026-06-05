Lunedì 5 giugno 1967, si ricorda il pogrom in Libia, definito come una vera e propria caccia all'ebreo. Un testimone, allora quattordicenne, racconta di essere stato costretto a lasciare Tripoli insieme alla famiglia. La città, dove erano nati lui e i suoi fratelli, i genitori e i nonni, fu teatro di violenze e violazioni dei diritti, che portarono all'esodo forzato degli ebrei presenti.

Io ebreo italiano, avevo quasi quattordici anni, quando fui costretto forzatamente insieme alla mia famiglia ad abbandonare per sempre Tripoli, la città dove sono nato, dove erano nati i miei due fratellini, i miei genitori, i miei nonni. Era un lunedì, il 5 giugno 1967, lo ricordo come fosse oggi. Alle sette e trenta del mattino mi ero recato, con la mia Graziella blu, per sostenere gli esami di terza media alla scuola Dante Alighieri, la stessa scuola dalla quale mio padre era stato cacciato nel 1938 a seguito delle leggi razziali, che vennero applicate anche in Libia, ex-colonia italiana. Mi diressi verso il centro di Tripoli,attraversando i giardini pubblici e imboccando Sciara Haiti davanti al Palazzo Alitalia e giunsi finalmente a scuola in Sciara Mizran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lunedì 5 giugno 1967, ricordo del pogrom libico: "Fu la caccia all'ebreo"

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