Patti Smith ha dichiarato di avere difficoltà a dormire a causa del dolore, affermando di svegliarsi spesso di soprassalto. Ha anche riferito di essere stata accusata di antisemitismo, nonostante suo padre biologico fosse ebreo. La cantante si sta preparando per un concerto al Circo Massimo, previsto per il 27 luglio.

Patti Smith si prepara per il concerto al Circo Massimo, che si terrà il 27 luglio. Il 30 dicembre la ‘sacerdotessa del rock’ compirà 80 anni: “È solo un tema fisico, oggi cerco di stare più attenta al mio corpo rispetto al passato, ma l’energia e l’entusiasmo sono gli stessi”, ha detto a Il Corriere della Sera. L’artista da sempre in prima fila politicamente è preoccupata: “ Perché il secondo Trump è molto peggiore del primo: non si limita più a danneggiare l’ambiente, ma invade anche altri Paesi. Non riesco più a dormire la notte dal dolore, mi sveglio sempre di soprassalto: dobbiamo farci forza l’uno con l’altro il più possibile”. Ottima l’impressione su Papa Leone: “È molto intelligente e capisce il mondo in cui stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump? Non riesco più a dormire la notte dal dolore, mi sveglio sempre di soprassalto. Mi hanno definita antisemita, ma mio padre biologico è ebreo. Paradossale”: così Patti Smith

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