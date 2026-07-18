Alessandro Buongiorno non parteciperà ai ritiri estivi del Napoli a causa di un infortunio. La società sta considerando soluzioni interne, con l’ipotesi di un ruolo di Gatti come alternativa. La scelta di non intervenire subito sul mercato deriva dalla necessità di valutare le opzioni disponibili tra i giocatori già in rosa. Buongiorno, ex Torino, sarà monitorato durante il periodo di recupero prima di eventuali decisioni future.

Alessandro Buongiorno salterà i ritiri estivi del Napoli. L’infortunio del difensore centrale ex Torino costringerà la società a valutare soluzioni interne prima di intervenire sul mercato, con l’idea Gatti che resta in cima. Buongiorno fuori per mesi: il Napoli ripensa la difesa. L’infortunio di Buongiorno rappresenta un imprevisto significativo nella preparazione estiva degli azzurri. Il centrale salterà sia il ritiro di Dimaro Folgarida che quello di Castel Di Sangro, con tempi di recupero che potrebbero estendersi per diversi mesi. Come rivela Sportitalia attraverso il giornalista Alfredo Pedullà, il Napoli non cambierà radicalmente le proprie priorità di mercato, ma dovrà comunque gestire l’emergenza difensiva con le risorse già a disposizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno out, il sostituto arriva dalla Serie A: alternativa pronta

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