Napoli Meret via? Il sostituto può arrivare dalla Serie A

Il Napoli si prepara per l’ultima partita di questa stagione di Serie A, ma le notizie principali riguardano il portiere. Si parla di un possibile addio di Meret e di un sostituto che potrebbe arrivare dalla Serie A. La squadra sta anche valutando diverse opzioni per i giocatori da cedere, mentre resta incertezza sulla guida tecnica, con l’addio di un allenatore quasi certo.

Il Napoli è pronto per l’ultima gara di questa Serie A, anche se la testa è già al prossimo anno. Prima ancora di scoprire chi sarà l’allenatore azzurro il prossimo anno, vista la quasi certa partenza di Conte, ci sono diversi giocatori che potrebbero partire. Alex Meret prepara le valigie: Zion Suzuki il sostituto? Mercato Napoli, idea Suzuki: la situazione. La società partenopea è già all’opera per quelli che potrebbero essere gli obiettivi in sede ci calciomercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino, ma prima ci saranno delle cessioni. Per diversi giocatori il tempo a Napoli sembra finito, un ciclo sembra terminato. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alex Meret è s empre più vicino a lasciare la città partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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