Napoli ancora un muro per Gila | l’alternativa a sorpresa arriva dalla Serie A!

Notizia in breve

Napoli valuta Federico Gatti come alternativa a Mario Gila per la difesa. Secondo Tuttosport, il centrale della Juventus potrebbe essere un’opzione concreta per il club azzurro. Gila è il primo obiettivo del Napoli, che valuta la Lazio circa 30 milioni di euro. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale. Gatti, 25 anni, ha giocato in Serie A con la Juventus e ha già esordito con la nazionale italiana.