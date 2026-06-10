Napoli ancora un muro per Gila | l’alternativa a sorpresa arriva dalla Serie A!
Napoli valuta Federico Gatti come alternativa a Mario Gila per la difesa. Secondo Tuttosport, il centrale della Juventus potrebbe essere un’opzione concreta per il club azzurro. Gila è il primo obiettivo del Napoli, che valuta la Lazio circa 30 milioni di euro. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale. Gatti, 25 anni, ha giocato in Serie A con la Juventus e ha già esordito con la nazionale italiana.
Federico Gatti emerge come opzione concreta per la difesa del Napoli: secondo Tuttosport, il centrale bianconero rappresenta l’alternativa a Mario Gila, primo obiettivo azzurro che la Lazio valuta 30 milioni. Gatti e Gila: due centrali per una sola difesa. Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, sta costruendo due piste parallele per rinforzare il reparto difensivo. Mario Gila rimane la preferenza dichiarata: lo spagnolo della Lazio possiede qualità indiscusse, ma Claudio Lotito ha blindato il giocatore con una valutazione monstre nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Federico Gatti della Juventus rappresenta il piano B, ma non è affatto una soluzione di ripiego. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli-Gila, prezzo troppo alto? Manna ha l’alternativa: arriva dalla Juventus!Il Napoli continua a seguire Mario Gila della Lazio, ma il club biancoceleste chiede 25 milioni di euro.
Leggi anche: Napoli, Lotito non molla per GIla. L’alternativa potrebbe essere l’ex Arsenal, Jakub Kiwior?
Temi più discussi: Il piano americano per il Napoli: Si parte dal Maradona. Ma De Laurentiis non vuol vendere; Napoli in prima linea per memoria e libertà; Tornano i lavori alla Villa Comunale: primo lotto pronto a luglio, a ottobre cantiere chiuso; Calciomercato, il Como in pressing su Vergara: ma serve prima l’ok di Allegri.
IL NOME DIVIDE https://www.spazionapoli.it/2026/06/10/napoli-ancora-un-muro-per-gila-lalternativa-a-sorpresa-arriva-dalla-serie-a/ facebook
Romano: Gila-Napoli, la Lazio alza il muro. Si valutano alternativeTra le priorità del Napoli sul mercato estivo c'è quella relativa ad un centrale difensivo che possa essere un'ottima alternativa ai titolari. Il nome più chiacchierato di questi giorni è Mario Gila, ... msn.com
Gila, la Lazio fa muro: il Napoli ha già iniziato ad esplorare delle alternativeContinua il braccio di ferro tra la Lazio e il Napoli per Mario Gila: gli azzurri si cautelano con altri profili. I dettagli ... ilnapolista.it