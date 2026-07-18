Buongiorno nuovo problema al ginocchio | stagione in bilico

La preparazione estiva di Alessandro Buongiorno rischia di subire un nuovo rallentamento. Il difensore del Napoli non parteciperà al ritiro di Dimaro. Prima dovrà chiarire le condizioni del ginocchio destro. Il prossimo passaggio sarà un consulto specialistico. Dalla valutazione medica dipenderà il percorso da seguire nelle prossime settimane. Le possibilità al momento sono due. La prima prevede una terapia conservativa. La seconda, invece, porterebbe a un nuovo intervento chirurgico. Buongiorno era già stato operato a Lione all’inizio di giugno. L’operazione era servita a rimuovere una cisti al ginocchio destro, problema che lo aveva limitato nella parte conclusiva della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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