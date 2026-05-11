Un uomo di 53 anni, residente a Napoli, ha vissuto per sette mesi con un paio di forbici chirurgiche nell’addome. Dopo un intervento di chirurgia ricostruttiva, aveva accusato forti dolori, ma non si trattava di un problema comune. È stato denunciato il medico che ha eseguito l'intervento, secondo quanto riferito dalle autorità. La vicenda ha portato alla luce questa complicazione medica inspiegabile.

Aveva forti dolori dopo un intervento di chirurgia ricostruttiva ma non si trattava di un normale disagio post operatorio: dopo sette mesi, a una donna di Napoli di 53 anni sono state trovate nell’addome un paio di forbici chirurgiche lunghe oltre 15 centimetri, dimenticate lì dal momento dell’operazione. L’intervento per la rimozione è stato effettuato domenica all’ospedale Fatebenefratelli, mentre è stato denunciato un chirurgo della clinica convenzionata Villa delle Querce di Napoli. L’uomo è stato il medico che scorso 20 ottobre scorso aveva eseguito sulla donna un intervento di addominoplastica. Dopo l’operazione – perfettamente riuscita – e alcuni giorni di osservazione, la 53enne è stata dimessa dalla clinica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, 53enne ha vissuto sette mesi con un paio di forbici chirurgiche nell’addome: denunciato il medico

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