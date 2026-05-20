Secondo quanto riportato da un quotidiano, le ragioni alla base dell’addio di un noto allenatore alla squadra di calcio includerebbero anche tensioni con lo staff medico riguardo alla gestione degli infortuni dei giocatori. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle dinamiche di questi contrasti, ma si parla di divergenze che avrebbero contribuito alla decisione di separarsi dalla società. La notizia si aggiunge alle altre cause già note che hanno portato all’addio dell’allenatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Tra i motivi che avrebbero portato Antonio Conte a decidere di lasciare il Napoli ci sarebbero anche le tensioni interne legate alla gestione degli infortuni. Come riportato da Il Roma, negli ultimi mesi si sarebbe progressivamente incrinato il rapporto tra il tecnico azzurro e lo staff medico coordinato dal dottor Raffaele Canonico. Il quotidiano racconta di un clima diventato sempre più teso a Castel Volturno, con Conte che avrebbe manifestato più volte il proprio malcontento per i tempi di recupero dei calciatori e per la gestione sanitaria della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Roma: “Conte, tensioni con lo staff medico tra le cause dell’addio al Napoli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Roma, nervi tesi a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e lo staff medicoLe vicende in casa Roma non si esauriscono più tra le linee bianche del campo da gioco: se i risultati faticano ad arrivare con continuità, è fuori...

Leggi anche: Napoli, Tarallo difende Meret: «È tra i migliori in Italia. Lo staff medico? Tra i migliori della Serie A»

RASSEGNA STRAMBA 24-4-26 La furia di Conte La rabbia di Ranieri Il fondo di Agnelli #rassegnastramba #Juventus #MilanJuve #roma #napoli ? youtu.be/n0sDk7Kjhak?is… x.com

Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri passa da quiGuardiola ct azzurro? Di sicuro in corsa ci sono anche Allegri e Conte, proprio come 12 anni fa. Ma stavolta lo scenario è radicalmente diverso e il futuro potrebbe regalarci sorprese con un terremoto ... gazzetta.it

Tensione Tajani Conte. Trump a me non mi chiama Tony, invece a te Giuseppi...(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sale la tensione in commissione al Senato tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani ed il leader 5s Giuseppe Conte. Nel momento della replica il titolare della Farnesina si ... corrieredellosport.it