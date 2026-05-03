Un tennista si appresta a tornare in campo al Foro Italico dopo aver subito un infortunio alla spalla destra. Il test decisivo in vista del debutto ufficiale si concentra sull’allenamento con il nuovo tecnico, il quale valuterà la capacità di resistenza e i segnali provenienti dalla spalla. La decisione di scendere in campo dipenderà dai riscontri ottenuti durante questa fase di preparazione.

? Cosa scoprirai Come influirà l'allenamento con Buse sulla decisione del debutto ufficiale?. Quali segnali deve dare la spalla destra per permettere il rientro?. Perché l'assenza da marzo rende questo test così critico per Djokovic?. Chi potrà davvero sfidare il serbo se la condizione fisica migliora?.? In Breve Allenamento contro il peruviano Ignacio Buse domani tra le 18 e le 19. Infortunio alla spalla destra dopo lo scontro con Draper a Indian Wells. Assenza dai tornei di Miami e Madrid dal mese di marzo. Possibile debutto ufficiale tra venerdì e sabato al Foro Italico. Domani pomeriggio, tra le ore 18 e le 19, il campo Centrale del Foro Italico ospiterà la prima sessione di allenamento di Djokovic contro il peruviano Buse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Djokovic, test decisivo al Foro Italico: il rientro dopo l’infortunio

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