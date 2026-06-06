Dopo il Mondiale, il giocatore ha avuto un confronto con la dirigenza della Juventus, che ha deciso di non proseguire con il suo contratto. La società sta considerando una cessione immediata, mentre il calciatore ha deciso di congelare il suo futuro fino al termine dell’attuale torneo. Due ipotesi si fanno strada: una partenza rapida o un’attesa più lunga.

di Luca Fioretti Jonathan David congela il suo futuro fino alla fine del Mondiale, ma la dirigenza della Juve spinge per la cessione immediata. Le strade della Juventus e del suo attaccante canadese sembrano destinate a separarsi in maniera definitiva nel corso della sessione estiva. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di Tuttosport, Jonathan David è stato di fatto bocciato dalla Juventus, finendo ai margini del progetto tecnico di Spalletti e costringendo l’entourage del calciatore a valutare un immediato cambio di maglia per non deprezzare il valore del proprio assistito. La strategia della punta è comunque legata alla vetrina internazionale più prestigiosa dell’anno. Di... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David bocciato dalla Juve: dopo il Mondiale il confronto decisivo con la dirigenza. Si fanno largo due ipotesi

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