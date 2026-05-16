Buon onomastico Ubaldo oggi 16 maggio | immagini di auguri da condividere

Oggi, 16 maggio, si celebra il ricordo di Sant’Ubaldo di Gubbio. Nato da famiglia con un forte background religioso, rimasto orfano in giovane età, manifestò fin da bambino il desiderio di vivere da eremita. Visse un’esistenza dedicata alla preghiera e alla meditazione, seguendo un percorso di spiritualità che lo portò a essere riconosciuto come santo. La sua figura viene ricordata in questa data attraverso immagini di auguri e celebrazioni.

Si festeggia oggi 16 maggio Sant’Ubaldo di Gubbio. Educato da un zio molto religioso dopo aver perso i genitori, fin da ragazzino manifestò la volontà di vivere da eremita. Una decisione che fu molto contrastata dal congiunto nonostante la sua profonda fede cristiana. Alla fine gli consentì di associarsi ai canonici di San Secondo. Ubaldo Baldassini, la vocazione religiosa e i contrasti con lo zio. Fu ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo Baldassini intraprese l’opera di riforma della chiesa ritirandosi, come già aveva fatto san Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. Quando tornò a Gubbio come Vescovo, su ordine di Papa Onorio II, trovò una città in subbuglio, divisa in fazioni e lotte di potere tra casati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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