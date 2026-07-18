Da Emily in Paris a The White Lotus: l'intervista a Bruno Gouery. L'attore ha raccontato il successo delle sue serie, l'amore per Eduardo De Filippo e il sogno di essere Dalí. Partecipare a un evento è sempre una scoperta. Si guardano film o serie che altrimenti non avremmo incrociato, si incontrano colleghi con cui confrontarsi, si intervistano artisti. E, a volte, tra loro ci si imbatte in sorprese, in esseri umani che ci stupiscono per gentilezza, disponibilità, apertura. È stato così con Bruno Gouery. Star di Emily in Paris e The White Lotus, Bruno Gouery era all'Italian Global Series in qualità di giurato e la nostra chiacchierata è stata l'occasione di spaziare oltre i due titoli che l'hanno reso celebre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bruno Gouery: "Vi racconto il mio viaggio, da Emily in Paris a The White Lotus"

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