Morto Pierre Deny attore di Emily in Paris Il post struggente | Riposa in pace amore mio

Notizia in breve

Pierre Deny, attore noto per il suo ruolo in Emily in Paris, è morto a 69 anni per complicazioni legate alla SLA. La notizia è stata condivisa con un messaggio che dice: “Riposa in pace, amore mio”. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i fan della serie e tra chi lo aveva seguito in altre occasioni. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e sui mezzi di informazione.