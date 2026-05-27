Morto Pierre Deny attore di Emily in Paris Il post struggente | Riposa in pace amore mio
Pierre Deny, attore noto per il suo ruolo in Emily in Paris, è morto a 69 anni per complicazioni legate alla SLA. La notizia è stata condivisa con un messaggio che dice: “Riposa in pace, amore mio”. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i fan della serie e tra chi lo aveva seguito in altre occasioni. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e sui mezzi di informazione.
I fan di Emily in Paris, e non solo, piangono la morte di Pierre Deny, attore morto all’età di 69 anni a causa della SLA, diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie alla serie con Lily Collins. Addio a Pierre Deny, star di Emily in Paris: la malattia e il post struggente della compagna. L’annuncio della morte del divo francese è arrivata tramite un comunicato diffuso dalla famiglia. “È con profonda emozione che vi annunciamo la scomparsa di Pierre Deny, avvenuta questo lunedì a seguito di una forma di SLA fulminante”, si legge nella nota che svela anche le cause del decesso. Pierre Deny sarebbe stato colpito da una forma fulminante di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). 🔗 Leggi su Dilei.it
Pierre Deny Dead: Emily in Paris Star Dies at 69
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