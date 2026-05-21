Il viaggio di Emily Cooper in Paris è davvero finito | la sesta sarà l’ultima stagione
È stato annunciato che la sesta stagione sarà l’ultima della serie TV ambientata a Parigi, concludendo così il percorso della protagonista. La decisione di terminare la produzione è stata comunicata ufficialmente e non sono previste ulteriori stagioni in programma. La serie, trasmessa in tutto il mondo, ha accompagnato gli spettatori per diversi anni, offrendo storie ambientate nella capitale francese e seguendo le vicende di Emily Cooper.
È ufficiale: Emily in Paris sta per chiudere definitivamente il sipario con la sua sesta e ultima stagione. E sì, internet è già entrato in modalità emotional damage. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa direttamente da Emily Cooper herself, aka Lily Collins, su Instagram. Perché okay, magari tutti abbiamo passato gli ultimi anni a fingere di “ odiare ” Emily Cooper . ma allo stesso tempo nessuno riusciva davvero a smettere di guardarla. Troppo chaos-coded, diciamocelo, per essere ignorata. Emily in Paris è davvero finito e la gen z non è pronta a dire addio al suo chaos glamour. Una ragazza americana che arriva a Parigi con outfit improbabili, problemi sentimentali degni di una fanfiction e una quantità illegale di blazer colorati non doveva teoricamente funzionare così bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Emily in Paris Season 5 Rumors Heat Up After Lily Collins Recent Appearance | Star Scoop
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