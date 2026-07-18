BRIVIDO CALDO La 7 ore 23.15 Con William Hurt, Kathleen Turner e Richard Crenna. Regia di Lawrence Kasdan. Produzione USA 1981. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Florida . Un avvocato di provincia si prende l'attrazione fatale per la bella moglie di un riccone. Lei vuole eliminare il marito. Lui a poco si lascia persuadere. Il marito è eliminato, ma gli amanti non vivranno a lungo felici e contenti. PERCHE' VEDERLO perchè negli anni 80 Kasdan azzeccava tutto (il noir, il western, la commedia sentimentale) e qui gli è riuscito un revival del giallo- nero degli anni 40 (da "La fiamma del peccato" al "Postino suona sempre due volte". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Brivido caldo", la storia di un avvocato di provincia

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