Brivido caldo la storia di un avvocato di provincia

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRIVIDO   CALDO  La 7 ore 23.15 Con  William Hurt, Kathleen  Turner e Richard  Crenna.  Regia di  Lawrence Kasdan. Produzione USA  1981. Durata: 1 ora  e 53  minuti LA TRAMA  Florida . Un   avvocato  di provincia   si prende  l'attrazione  fatale  per la  bella  moglie  di  un  riccone.  Lei   vuole  eliminare  il  marito. Lui a  poco  si lascia  persuadere. Il  marito è eliminato, ma gli  amanti  non  vivranno a   lungo   felici e contenti. PERCHE' VEDERLO   perchè  negli  anni 80 Kasdan  azzeccava   tutto (il  noir, il  western, la commedia sentimentale)   e qui   gli  è riuscito un   revival del giallo- nero degli anni 40  (da  "La fiamma   del peccato" al "Postino suona   sempre   due   volte". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

brivido caldo la storia di un avvocato di provincia
© Liberoquotidiano.it - "Brivido caldo", la storia di un avvocato di provincia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Montevarchi la presentazione del libro “Storia dello Sport nella provincia di Arezzo”A Montevarchi si è tenuta la presentazione del libro “Storia dello Sport nella provincia di Arezzo”.

Addio a Orio Vergalli, la provincia di Reggio Emilia perde un protagonista della storia antifascistaIl 14 maggio 2026, la provincia di Reggio Emilia si trova a ricordare la scomparsa di Orio Vergalli, figura nota per il suo impegno nella lotta...

Argomenti più discussi: Silvia Mezzanotte in concerto a Porto San Giorgio: un viaggio tra i grandi successi e il suo universo musicale; Caldo record: toccati i 45.4°C, ma non è il dato peggiore. Il cuore della Sardegna è un forno; Brivido caldo su La7.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web