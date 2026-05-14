Addio a Orio Vergalli la provincia di Reggio Emilia perde un protagonista della storia antifascista

Il 14 maggio 2026, la provincia di Reggio Emilia si trova a ricordare la scomparsa di Orio Vergalli, figura nota per il suo impegno nella lotta antifascista. Nato e cresciuto nella zona, Vergalli ha dedicato gran parte della sua vita all’attività di testimonianza e alla tutela della memoria storica. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che lo ha riconosciuto come uno dei protagonisti della storia civile della regione. La sua figura resta legata a un passato di impegno e valori condivisi.

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Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – La provincia di Reggio Emilia perde uno dei testimoni della propria coscienza civile e della memoria collettiva. Con la scomparsa di Orio Vergalli, avvenuta stamane all'età di 93 anni, se n’è andato un protagonista della storia antifascista che dal cuore della Val d’Enza ha saputo irradiare i propri valori su tutto il territorio reggiano. Insieme alla sorella Teresa – la staffetta ‘Anuska’ diventata poi tra le più attive fondatrici dell’Udi –, Orio ha rappresentato per decenni il simbolo di una generazione che ha saputo trasformare il coraggio della lotta clandestina in un impegno istituzionale, civile e pedagogico capace di parlare alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Orio Vergalli, la provincia di Reggio Emilia perde un protagonista della storia antifascista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Guerri Napoli si scioglie nell’ultimo quarto: perde a Reggio Emilia e dice addio ai playoffLa Guerri Napoli perde 91-80 al PalaBigi di Reggio Emilia contro la Pallacanestro Reggiana e manca definitivamente il treno per i playoff. Reggio Emilia, la svolta con Thor protagonista: "Mi manda Jordan"Cinque vittorie in sei partite sono una sfida a trovare negli ultimi due mesi una squadra più in forma di Reggio Emilia.