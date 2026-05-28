A Montevarchi la presentazione del libro Storia dello Sport nella provincia di Arezzo

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montevarchi si è tenuta la presentazione del libro “Storia dello Sport nella provincia di Arezzo”. La cerimonia si è svolta in un auditorium affollato, con interventi di autori e appassionati. Sono stati mostrati foto e documenti storici, e sono state raccontate le imprese sportive più significative della zona. La presentazione ha concluso con un dibattito tra i presenti, senza interventi ufficiali o dichiarazioni istituzionali.

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Arezzo, 28 maggio 2026 – Quanti atleti della provincia di Arezzo hanno partecipato alle Olimpiadi? Chi è stato il primo aretino a giocare in Serie A di calcio? E quanti sono stati i Campioni d’Italia nati nel territorio aretino nelle diverse discipline sportive? A queste e a molte altre domande risponde il volume “Storia dello Sport nella provincia di Arezzo - le vicende e i protagonisti dell’agonismo sportivo 1876-2026”, scritto da Roberto Rossi e pubblicato da Aska Edizioni, che sarà presentato venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18 all’Hotel Valdarno di Montevarchi. Nel corso dell’incontro il giornalista Sauro Paoletti dialogherà con l’autore approfondendo i temi e le curiosità contenute nel volume. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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