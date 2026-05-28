Il ‘tesoro fantasma’ di Messina Denaro è stato sequestrato dopo decenni di mistero. Sono stati trovati circa 200 milioni di euro nascosti tra società offshore, conti bancari esteri e investimenti in vari paradisi fiscali. Il denaro, che si riteneva disperso, è stato individuato durante un’operazione investigativa internazionale. Il sequestro è stato eseguito da forze di polizia in collaborazione con autorità fiscali estere.

PALERMO – Il tesoro segreto di Messina Denaro riaffiora dopo decenni tra società offshore, conti esteri e investimenti sparsi in diversi paradisi fiscali. È il risultato della maxi operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo insieme alla Guardia di finanza, che ha portato a tre arresti e a sequestri per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il patrimonio sarebbe stato costruito e nascosto nel tempo grazie ai guadagni del narcotraffico riconducibili al boss mafioso negli anni Ottanta. Un sistema internazionale di società e movimentazioni finanziarie avrebbe poi permesso di reinvestire il denaro lontano dall’Italia, rendendo difficile ricostruirne la provenienza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il ‘tesoro fantasma’ di Messina Denaro riappare dopo decenni: sequestrati 200 milioni

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