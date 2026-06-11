Superbonus | sequestrati 500 milioni tra società fantasma e frodi

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sequestrati 500 milioni di euro in un'operazione contro frodi legate al Superbonus, coinvolgendo società fantasma e pratiche illecite. Si indaga su come siano stati clonati i dati catastali senza essere rilevati e su quali professionisti abbiano manipolato la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le autorità hanno bloccato risorse finanziarie e identificato diverse società coinvolte in attività fraudolente. L’indagine prosegue per chiarire le modalità di accesso e manipolazione dei sistemi.

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? Domande chiave? In Breve Sequestrati oltre 500 milioni di euro di crediti fiscali: scoperta frode strutturata sul Superbonus. La Guardia di Finanza di Siracusa ha proceduto al sequestro di crediti tributari per un valore superiore a mezzo miliardo di euro, individuando un sistema di frode legato al Superbonus 110%. L’operazione ha portato alla luce l’esistenza di oltre 60 società fantasma che avrebbero generato crediti fittizi attraverso la manipolazione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Il meccanismo fraudolento si basava sull’utilizzo di dati tecnici e catastali clonati per simulare interventi di riqualificazione edilizia mai avvenuti o non corrispondenti alla realtà. Il meccanismo operativo tra Lombardia e Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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