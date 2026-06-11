Superbonus | sequestrati 500 milioni tra società fantasma e frodi

Notizia in breve

Sequestrati 500 milioni di euro in un'operazione contro frodi legate al Superbonus, coinvolgendo società fantasma e pratiche illecite. Si indaga su come siano stati clonati i dati catastali senza essere rilevati e su quali professionisti abbiano manipolato la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le autorità hanno bloccato risorse finanziarie e identificato diverse società coinvolte in attività fraudolente. L’indagine prosegue per chiarire le modalità di accesso e manipolazione dei sistemi.