Superbonus | sequestrati 500 milioni tra società fantasma e frodi
Sequestrati 500 milioni di euro in un'operazione contro frodi legate al Superbonus, coinvolgendo società fantasma e pratiche illecite. Si indaga su come siano stati clonati i dati catastali senza essere rilevati e su quali professionisti abbiano manipolato la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le autorità hanno bloccato risorse finanziarie e identificato diverse società coinvolte in attività fraudolente. L’indagine prosegue per chiarire le modalità di accesso e manipolazione dei sistemi.
? Domande chiave? In Breve Sequestrati oltre 500 milioni di euro di crediti fiscali: scoperta frode strutturata sul Superbonus. La Guardia di Finanza di Siracusa ha proceduto al sequestro di crediti tributari per un valore superiore a mezzo miliardo di euro, individuando un sistema di frode legato al Superbonus 110%. L’operazione ha portato alla luce l’esistenza di oltre 60 società fantasma che avrebbero generato crediti fittizi attraverso la manipolazione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Il meccanismo fraudolento si basava sull’utilizzo di dati tecnici e catastali clonati per simulare interventi di riqualificazione edilizia mai avvenuti o non corrispondenti alla realtà. Il meccanismo operativo tra Lombardia e Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Frodi in sette cantieri con il superbonus 110%, sequestrati 4 milioni di euro a due società ediliI militari della Guardia di Finanza di Modena hanno sequestrato 4 milioni di euro in denaro e beni a due società edili coinvolte in frodi relative al...
Vicenza, frode Superbonus da 4 milioni: sequestrati beni per 2,2 milioni a un ingegnereA Vicenza, le autorità hanno sequestrato beni per un valore di oltre 2,2 milioni di euro a un ingegnere e ai suoi complici nell'ambito di...
Temi più discussi: Frode milionaria sul Superbonus 110%: sequestrati crediti fiscali per oltre 500 milioni di euro; Maxi frode sul Superbonus, sequestrati 560 milioni: cantieri fantasma anche Salerno; Superbonus, scoperta maxi truffa: sequestrati crediti fiscali per oltre 500 milioni; Superbonus, sequestrati oltre 500 milioni di crediti fiscali fittizi: 12 indagati.
Siracusa, truffa con Superbonus 110: sequestrati crediti fiscali per 560 milioniLa Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della Procura aretusea, ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da Superbonus 110 mai ... tg24.sky.it
Superbonus, sequestrati oltre 500 milioni di crediti fiscali fittizi: 12 indagatiCrediti fiscali per oltre mezzo miliardo di euro, generati attraverso lavori di riqualificazione edilizia che sarebbero esistiti soltanto sulla carta, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza d ... blogsicilia.it
NanoTV. . #Napoli- Superbonus, sequestrati crediti fiscali per quasi 7 milioni di euro Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV facebook