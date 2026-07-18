brescia piange la scomparsa di giacomo andrico regista e scenografo di fama mondiale

Brescia perde Giacomo Andrico, regista e scenografo di fama mondiale, morto oggi, sabato 18 luglio. Andrico era noto per aver combinato la tradizione teatrale italiana con tecniche artistiche innovative. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti del teatro e delle arti visive, ricevendo riconoscimenti internazionali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale. La notizia si diffonde tra colleghi e appassionati di teatro, che ricordano il suo contributo creativo.

Brescia, 18 luglio 2026 - Si è spento oggi, sabato 18 luglio, Giacomo Andrico, regista e scenografo bresciano di fama internazionale, capace di unire la tradizione teatrale italiana alla ricerca artistica più innovativa. Aveva 62 anni ed era ricoverato nell'hospice di Orzinuovi. Le origini. Originario della frazione di Motella del comune di Borgo San Giacomo, Andrico ha dedicato la sua vita al teatro, alla scenografia e alla formazione delle nuove generazioni. Il suo nome è legato ai più importanti teatri italiani ed europei, dove ha lavorato come scenografo, regista e progettista di allestimenti capaci di trasformare lo spazio scenico in un luogo di racconto e suggestione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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