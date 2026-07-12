È morto Giacomo Scanzi, 67 anni, ex direttore del Giornale di Brescia. Scrittore, artista e intellettuale, era noto nel mondo del giornalismo e della cultura italiana. La sua scomparsa è stata annunciata oggi.

Capriolo (Brescia), 12 luglio 2026 – Il mondo del giornalismo e della cultura italiana piangono la scomparsa di Giacomo Scanzi, 67 anni, storico direttore del Giornale di Brescia, scrittore e fine intellettuale, oltre che artista e uomo di grande saggezza. Professionista di spessore e profondo stimatore della sua terra, Scanzi si è spento lasciando un vuoto incolmabile non solo nella comunità di Capriolo, dove viveva con la famiglia, ma nell'intero panorama editoriale e accademico nazionale. Dopo la laurea in Lettere con indirizzo storico all'Università degli Studi di Milano, ateneo con cui ha mantenuto un lungo sodalizio accademico collaborando con l'Istituto di Storia moderna e contemporanea, Scanzi ha saputo coniugare il rigore della ricerca scientifica con la passione per la cronaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Capriolo piange il giornalista Giacomo Scanzi, storico direttore del Giornale di Brescia e fine intellettuale

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