A Guardia Sanframondi si piange la scomparsa di una ricercatrice internazionale, deceduta a 43 anni dopo aver combattuto una malattia. La donna, nota nel suo campo, ha affrontato con determinazione il suo percorso di cura. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che la ricordano per la dedizione e l’impegno professionale. La famiglia e i colleghi si sono uniti nel ricordo della ricercatrice.

Guardia Sanframondi piange Piera Smeriglio, ricercatrice di fama internazionale, scomparsa all’età di 43 anni al termine di una lunga malattia affrontata con straordinario coraggio. Una perdita che colpisce profondamente non solo la sua famiglia e la comunità guardiese, ma anche il mondo della ricerca scientifica europea, nel quale aveva conquistato un ruolo di assoluto rilievo grazie a un percorso costruito con talento, sacrificio e riconoscimenti prestigiosi. Originaria guardiese, dopo il Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze e Salute conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma, Piera ha intrapreso una brillante carriera internazionale, motivo di orgoglio per la famiglia e per quanti le erano accanto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi piange Piera Smeriglio, ricercatrice di fama internazionale: si è spenta a soli 43 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardia Sanframondi, premiazione del concorso fotografico “L’oro di Guardia”A Guardia Sanframondi si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “L’oro di Guardia”.

La magia si è spenta… La Vis Sezze piange la scomparsa di Ermes Pellerani. Aveva 41 anniLa comunità di Sezze piange la scomparsa di Ermes Pellerani, morto all’età di 41 anni nella propria abitazione in via Bassiano.