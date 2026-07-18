Un uomo è stato arrestato in carcere a Brescello con l’accusa di aver avvicinato un minorenne, suscitando la sua fiducia, e di aver commesso atti sessuali su di lui. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver ricevuto denunce e aver avviato le indagini. L’indagato si trova ora in custodia, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. La vittima, ancora adolescente, ha collaborato con le autorità durante le fasi investigative.

Brescello (Reggio Emilia), 18 luglio 2026 - Avrebbe avvicinato un minorenne, ancora adolescente, per poi accattivarsi le sue simpatie, fino ad arrivare a compiere atti sessuali. Fatti avvenuti dal settembre del 2025 fino allo scorso maggio. I carabinieri di Brescello, che hanno indagato sulla vicenda, hanno denunciato un uomo di 62 anni, accusato di violenza sessuale aggravata dalla giovanissima età della vittima, con l’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere, col provvedimento eseguito nella giornata di ieri. L'uomo avrebbe inizialmente avvicinato il minore in un bar offrendogli la colazione e iniziando a instaurare un rapporto confidenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brescello, in carcere per abusi su adolescente

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