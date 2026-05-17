Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Marcielle è un'adolescente che vive in un villaggio sperduto dell’Amazzonia brasiliana, oppressa dalle tradizioni e dagli abusi domestici MANAS – SORELLEGenere: drammatico???Regia: Marianna Brennand. Con Jamilli Correa, Fátima Macedo, Rômulo Braga, Dira Paes Il peso della tradizione grava sulle fragili spalle di Marcielle, adolescente nata in uno degli angoli più remoti dell’Amazzonia brasiliana, in una comunità che vive in simbiosi con il fiume e dove le donne, da generazioni, subiscono abusi all’interno delle mura domestiche. Il destino di Marcielle sembra segnato e Brennand (premio per la regia alle Giornate degli Autori veneziane) usa il suo talento da documentarista per dar conto del dolore, della fatica, che sfuggire al ciclo della violenza comporta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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