Pedopornografia e abusi su minori | 21enne in carcere dopo la condanna

Un giovane di 21 anni è stato portato in carcere dopo essere stato condannato per reati legati alla pedopornografia e agli abusi su minori. La sentenza definitiva ha portato alla sua detenzione, e ora si trova nel carcere locale. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario concluso con una condanna che ha reso necessario l’arresto dell’imputato. Le autorità hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale.

Si sono aperte le porte del carcere per un giovane di 21 anni condannato per gravi reati contro minori. Nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, è stata la polizia di Terracina a dare esecuzione a un ordine definitivo di carcerazione emesso dalla Procura di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, nei.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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