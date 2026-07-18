Bremer verso la permanenza ma la Juve avrebbe valutato questa offerta | retroscena sul brasiliano
La Juventus ha deciso di bloccare la cessione di un difensore brasiliano, chiedendo almeno 45 milioni di euro per lasciarlo partire. Il club non ha ancora ricevuto proposte ritenute irrinunciabili, mentre il giocatore sembra orientato a rimanere. La situazione difensiva della squadra si sta chiarendo con il passare dei giorni.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: il club blocca la cessione del brasiliano in assenza di proposte irrinunciabili da almeno 45 milioni di euro. La situazione difensiva per la Juventus appare sempre più definita con il trascorrere delle giornate. Secondo le recenti indiscrezioni pubblicate sulle pagine di Tuttosport, il futuro di Gleison Bremer sembra destinato a tingersi saldamente di bianconero. Le dinamiche attuali del mercato evidenziano chiaramente come non è arrivata finora un’offerta all’altezza per lasciar partire il centrale. La dirigenza aveva fissato un prezzo base molto rigido, stabilendo che avrebbe ascoltato offerte da almeno 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bremer tuona: Sono 6 anni che la Juve galleggia
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