Bremer verso la permanenza ma la Juve avrebbe valutato questa offerta | retroscena sul brasiliano

Notizia in breve

La Juventus ha deciso di bloccare la cessione di un difensore brasiliano, chiedendo almeno 45 milioni di euro per lasciarlo partire. Il club non ha ancora ricevuto proposte ritenute irrinunciabili, mentre il giocatore sembra orientato a rimanere. La situazione difensiva della squadra si sta chiarendo con il passare dei giorni.