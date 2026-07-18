Bremer verso la permanenza ma la Juve avrebbe valutato questa offerta | retroscena sul brasiliano

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha deciso di bloccare la cessione di un difensore brasiliano, chiedendo almeno 45 milioni di euro per lasciarlo partire. Il club non ha ancora ricevuto proposte ritenute irrinunciabili, mentre il giocatore sembra orientato a rimanere. La situazione difensiva della squadra si sta chiarendo con il passare dei giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: il club blocca la cessione del brasiliano in assenza di proposte irrinunciabili da almeno 45 milioni di euro. La situazione difensiva per la  Juventus  appare  sempre più definita  con il trascorrere delle giornate. Secondo le recenti indiscrezioni pubblicate sulle pagine di  Tuttosport, il futuro di  Gleison Bremer  sembra destinato a tingersi saldamente di  bianconero. Le dinamiche attuali del mercato evidenziano chiaramente come  non è arrivata finora un’offerta all’altezza  per lasciar partire il centrale.  La dirigenza aveva fissato un prezzo base molto rigido, stabilendo che avrebbe  ascoltato offerte da almeno 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer verso la permanenza ma la juve avrebbe valutato questa offerta retroscena sul brasiliano
© Juventusnews24.com - Bremer verso la permanenza, ma la Juve avrebbe valutato questa offerta: retroscena sul brasiliano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bremer tuona: Sono 6 anni che la Juve galleggia

Video Bremer tuona: Sono 6 anni che la Juve galleggia ?

Notizie e thread social correlati

Bremer lascia la Juve in estate? Spalletti ha preso una decisione sul brasiliano – VIDEOSpalletti ha deciso di mantenere Bremer in squadra anche dopo la fine della stagione.

Bremer-Kim, idea scambio: ma il Bayern aspetta che la Juve faccia questa mossaIl Bayern Monaco attende che la Juventus faccia una mossa prima di avviare eventuali trattative per il trasferimento di un giocatore.

bremer verso la permanenzaJuventus, il Galatasaray pensa a Bremer: la decisione di Carnevali e Spalletti sul futuro del brasilianoIl Galatasaray ha effettuato un sondaggio per Gleison Bremer, ma la Juventus non sembra intenzionata a cedere il difensore brasiliano ... tuttojuve.com

Bremer, quella con la Fiorentina potrebbe essere stata l'ultima con la maglia della JuveLa sfida contro la Fiorentina potrebbe essere ricordata come l’ultima volta di Gleison Bremer con la maglia della Juventus. Non tanto per una scelta immediata o già ufficiale, quanto per una serie di ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web