Bremer lascia la Juve in estate? Spalletti ha preso una decisione sul brasiliano – VIDEO

Spalletti ha deciso di mantenere Bremer in squadra anche dopo la fine della stagione. La notizia arriva da fonti vicine alla società, che confermano l’intenzione di proseguire con il difensore brasiliano. Non ci sono indicazioni ufficiali di una partenza prima di agosto. La decisione sembra essere stata presa dopo valutazioni interne e incontri con l’entourage del giocatore. La situazione resta da definire nei dettagli, ma al momento non si segnalano passi concreti verso una cessione.

di Francesco Spagnolo Bremer lascia la Juve entro agosto? Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, Spalletti vuole continuare a lavorare con il brasiliano. Con il campionato concluso, in casa Juventus è tempo di pensare al futuro. La mancata qualificazione in Champions League potrebbe portare i bianconeri a dover effettuare cessioni importanti. Fra loro ci sarà anche Bremer? Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato in onda sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto sul brasiliano. La giornalista chiarezza sulla situazione della guida tecnica e del centrale, rilasciando una dichiarazione netta: « Spalletti vuole continuare a lavorare con Bremer e la sua assenza in questa stagione si è sentita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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