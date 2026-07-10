Bremer-Kim idea scambio | ma il Bayern aspetta che la Juve faccia questa mossa

Il Bayern Monaco attende che la Juventus faccia una mossa prima di avviare eventuali trattative per il trasferimento di un giocatore. La società bavarese ha manifestato interesse, ma non ha ancora formalizzato un’offerta. La Juventus, nel frattempo, sta monitorando diverse opportunità e trattative internazionali, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le trattative di mercato sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi.

per imbastire l’eventuale trattativa. Il calciomercato della Juventus continua a muoversi tra grandi obiettivi e suggestioni internazionali, alla costante ricerca di occasioni d’oro per puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Nelle ultime ore, le voci di corridoio hanno ipotizzato un clamoroso intreccio sull’asse Torino-Monaco di Baviera, mettendo al centro dei radar uno scambio di lusso tra Gleison Bremer e Kim Min-jae. A fare definitiva chiarezza su questo scenario è intervenuto Christian Falk, giornalista tedesco e massimo esperto delle vicende di casa Bayern, che ha analizzato la situazione sul suo canale YouTube ridimensionando nettamente la portata dei rumors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Kim Min-Jae SWAP with Bremer + Brahim Diaz talks! | Juventus Transfer News

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