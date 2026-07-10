Bremer-Kim idea scambio | ma il Bayern aspetta che la Juve faccia questa mossa

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Bayern Monaco attende che la Juventus faccia una mossa prima di avviare eventuali trattative per il trasferimento di un giocatore. La società bavarese ha manifestato interesse, ma non ha ancora formalizzato un’offerta. La Juventus, nel frattempo, sta monitorando diverse opportunità e trattative internazionali, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le trattative di mercato sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi.

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per imbastire l’eventuale trattativa. Il  calciomercato della Juventus  continua a muoversi tra  grandi obiettivi  e  suggestioni internazionali, alla costante ricerca di  occasioni d’oro  per  puntellare la rosa  in vista della  nuova stagione. Nelle  ultime ore, le voci di corridoio hanno ipotizzato un  clamoroso intreccio  sull’asse  Torino-Monaco di Baviera, mettendo al centro dei radar uno  scambio di lusso  tra  Gleison Bremer  e  Kim Min-jae. A fare  definitiva chiarezza  su questo scenario è intervenuto  Christian Falk, giornalista tedesco e  massimo esperto  delle vicende di casa  Bayern, che ha analizzato la situazione sul suo  canale YouTube  ridimensionando nettamente la  portata dei rumors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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