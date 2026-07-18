Il nuovo Milan non nasconde le proprie ambizioni. Dopo un finale di stagione traumatico, il Club rossonero ha deciso di ripartire (quasi) da zero, rivoluzionando l'organigramma societario e cambiando approccio sul mercato. Cardinale è stato profondamente scosso dal fallimento del Milan di Allegri e, dopo settimane di incertezza, ha deciso di intervenire in maniera drastica: nominato il nuovo allenatore, Amorim, ha costruito intorno al tecnico un comitato decisionale composto da figure vicine al patron rossonero, puntando sulla soluzione interna e composta da uomini fidati. Da quel momento il Milan è ripartito, in teoria ed anche in pratica.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Braglia: "Se rimangono i big, il Milan può puntare al titolo"

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