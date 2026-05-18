MotoGP Fabio Di GIannantonio può vincere il Mondiale? Lui è il cavallo su cui Ducati può e deve puntare per il titolo 2026

Il 18 maggio 2026, nel campionato di MotoGP, Ducati si trova in una posizione particolare, con un pilota in evidenza come possibile candidato al titolo mondiale. Al momento, il nome che circola come favorito per la conquista del campionato è quello di Fabio Di Giannantonio, considerato la principale speranza del team. La stagione sta procedendo con gare e risultati che mantengono aperte diverse possibilità, mentre l’attenzione degli appassionati si concentra sulle performance del pilota romano e sulle strategie della casa motociclistica.

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