MotoGP Fabio Di GIannantonio può vincere il Mondiale? Lui è il cavallo su cui Ducati può e deve puntare per il titolo 2026
Il 18 maggio 2026, nel campionato di MotoGP, Ducati si trova in una posizione particolare, con un pilota in evidenza come possibile candidato al titolo mondiale. Al momento, il nome che circola come favorito per la conquista del campionato è quello di Fabio Di Giannantonio, considerato la principale speranza del team. La stagione sta procedendo con gare e risultati che mantengono aperte diverse possibilità, mentre l’attenzione degli appassionati si concentra sulle performance del pilota romano e sulle strategie della casa motociclistica.
Certo che Ducati vive una situazione davvero anomala e assolutamente imprevedibile. A oggi, 18 maggio 2026, il cavallo su cui puntare per il titolo iridato è Fabio Di Giannantonio. Non certo il purosangue dal pedigree più pregiato in Scuderia, ma il passato e i certificati (in questo metaforici) stanno a zero di fronte ai fatti. Questi dicono che Marc Marquez, dominatore incontrastato del 2025, ha 85 punti di ritardo da chi comanda la classifica generale. Non è un gap eccessivo, in linea teorica può ancora essere colmato, con sedici gare ancora da disputare. Almeno per il vero MM93, che quest’anno non si è ancora visto. Azzoppato dagli infortuni, lo spagnolo al momento non sa neppure quando potrà tornare in azione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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