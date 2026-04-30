Durante una trasmissione radiofonica, l’ex portiere ha commentato le prospettive del Milan in vista della partita contro il Sassuolo, sottolineando che la squadra potrebbe affrontare rischi maggiori rispetto alla Juventus in questa fase della stagione. Ha evidenziato come una sconfitta contro i neroverdi potrebbe influenzare la corsa alla qualificazione in Champions League, senza offrire analisi ulteriori sui motivi di questa eventuale difficoltà.

Nell'ultimo appuntamento con 'Maracanà', in onda nel pomeriggio di 'TMW Radio' è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia per commentare i principali temi del giorno per quanto riguarda il calcio italiano. Tra questi, ovviamente, non si poteva non parlare della Serie A, con la 35^ giornata che partirà venerdì con Pisa-Lecce. Nel weekend si avrà anche una situazione più chiara anche per quanto riguarda il discorso Champions League. nella giornata di domenica, infatti, scenderà in campo prima il Milan contro il Sassuolo al 'Mapei' e poi alle 18 la Juventus in casa contro il Verona, con la consapevolezza del risultato del Como contro il Napoli di sabato sera che potrebbe aiutare le due squadre vicine all'obiettivo stagionale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia: “Corsa Champions? Il Milan rischia più della Juve. Se dovesse perdere col Sassuolo …”

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