Eros Seghetti ha vinto il titolo di campione europeo Ebu Silver dei pesi mediomassimi durante un evento di boxe in piazza del Popolo. L’atleta, originario di Ascoli, ha ottenuto la vittoria in questa competizione ufficiale. La manifestazione si è svolta in una location pubblica, attirando un pubblico numeroso. Seghetti si è così aggiudicato il titolo europeo, consolidando la propria carriera nel pugilato. Dopo la vittoria, ha dichiarato di avere un sogno legato al suo percorso sportivo.

Ascoli, 18 luglio 2026 – Eros Seghetti si è laureato campione europeo Ebu Silver dei pesi medio massimi. Nella splendida cornice di piazza del Popolo, alla presenza di un folto pubblico che ha incitato il beniamino di casa, il pugile ascolano chiamato a vedersela contro il mancino bosniaco Enid Numanovic, ha vinto per abbandono dell’avversario all’inizio dell’ottava ripresa. Un match molto tattico con Eros che all’inizio ha gestito la sfida e poi ha colpito l’avversario costringendolo al ritiro. Primo round equilibrato con Seghetti un po’ teso che ha studiato il mancino bosniaco. Nel secondo Eros ha iniziato a prendere il centro del ring e a colpire l’avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boxe in piazza del Popolo: l’ascolano Eros Seghetti vince e si laurea campione europeo dei mediomassimi. «E ora ho un sogno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Boxe: Luca D’Ortenzi contro Robert Parzeczewski per il titolo europeo dei mediomassimiDomani sera a Guidonia Montecelio si terrà un incontro di boxe tra Luca D’Ortenzi e Robert Parzeczewski, valido per il titolo europeo dei pesi...

LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: “Gentleman” vince con un grande ko, l’azzurro conquista il titoloL’incontro tra D’Ortenzi e Parzeczewski si è concluso con un knockout spettacolare.

Temi più discussi: ASCOLI BOXING NIGHT - EROS SEGHETTI CAMPIONE EBU SILVER MEDIOMASSIMI - AHMED OBAID SI CONFERMA CAMPIONE ITALIANO MOSCA; Piazza del Popolo è un ring. Seghetti a caccia del sogno; La grande boxe illumina Piazza del Popolo: ad Ascoli una notte di titoli e spettacolo; Ascoli, la boxe professionistica fa tappa in Piazza del Popolo.

Ascoli Boxing Night Ascoli, 17/7/2026 EBU Silver Mediomassimi - Eros Seghetti Campione Grande vittoria, nella sua Ascoli, per TKO al 7º Round vs Enid Numanovic Org Team Magnesi - A&B Events #Boxing #Boxer #Pugilato x.com

Boxe in piazza del Popolo: l’ascolano Eros Seghetti vince e si laurea campione europeo dei mediomassimi. E ora ho un sognoCategoria Ebu Silver: battuto Enid Numanovic, che ha abbandonato all’inizio dell’ottava ripresa. Ci scappa la gaffe durante l’esecuzione dell’inno bosniaco: sbagliato per due volte ... ilrestodelcarlino.it

La boxe professionistica fa tappa in Piazza del Popolo, venerdì Fight Card con incontri nazionali e internazionali e diretta su Rai SportLa suggestiva Piazza del Popolo diventerà il palcoscenico di una grande serata di boxe professionistica. Venerdì 17 luglio, infatti, Ascoli ospiterà ... picenonews24.it