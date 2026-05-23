LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | Gentleman vince con un grande ko l’azzurro conquista il titolo
L’incontro tra D’Ortenzi e Parzeczewski si è concluso con un knockout spettacolare. Dopo un combattimento intenso, il pugile italiano ha messo fine al match con un colpo preciso, conquistando così il titolo europeo dei mediomassimi 2026. La vittoria è arrivata dopo un confronto durato diversi round, con il pubblico in piedi per l’ultimo atto. La diretta si è chiusa poco prima delle 00.10.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 00.08 Vittoria pazzesca per Luca D’Ortenzi, che tolto il primo round ha vinto costruendo il match ripresa dopo ripresa, combinazione dopo combinazione trova all’undicesimo round il colpo della vittoria. Il nuovo campione è Luca D’Ortenzi per il titolo europeo EBU pesi mediomassimi. VINCE LUCA D’ORTENZIIIIII, VITTORIA DEL TITOLO PER L’AZZURRO per KO. LUCA D’ORTENZI MANDA A TERRA Parzeczewski Inizia l’undicesimo round. Finisce il decimo round. Jab al volto di Luca D’Ortenzi. Scarica di combinazioni di Luca D’Ortenzi. Luca D’Ortenzi comincia a sentire la stanchezza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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