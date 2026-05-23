LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | Gentleman vince con un grande ko l’azzurro conquista il titolo

Notizia in breve

L’incontro tra D’Ortenzi e Parzeczewski si è concluso con un knockout spettacolare. Dopo un combattimento intenso, il pugile italiano ha messo fine al match con un colpo preciso, conquistando così il titolo europeo dei mediomassimi 2026. La vittoria è arrivata dopo un confronto durato diversi round, con il pubblico in piedi per l’ultimo atto. La diretta si è chiusa poco prima delle 00.10.