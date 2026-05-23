Mafia 34 anni fa la strage di Capaci

Da tgcom24.mediaset.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trentaquattro anni dopo l’attentato di Capaci, ancora si indaga sui dettagli della strage. Il bilancio definitivo comprende il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo, e tre agenti della scorta. Restano aperti alcuni punti sui possibili depistaggi e sulle verità nascoste, mentre le indagini continuano a cercare risposte su quella giornata del 1990.

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Trentaquattro anni dopo l'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Montinaro, Di Cillo e Schifani, pesano ancora verità mancanti, possibili depistaggi. "Ma la mafia ha subito sconfitte irreversibili - ha sottolineato il presidente della repubblica Sergio Mattarella - e l'eredità dei giudici Falcone e Borsellino costituisce un patrimonio etico e civile che appartiene alla democrazia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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34 anni fa avveniva la strage di Capaci

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