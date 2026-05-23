mafia 34 anni fa la strage di capaci

Trentaquattro anni dopo l’attentato di Capaci, ancora si indaga sui dettagli della strage. Il bilancio definitivo comprende il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo, e tre agenti della scorta. Restano aperti alcuni punti sui possibili depistaggi e sulle verità nascoste, mentre le indagini continuano a cercare risposte su quella giornata del 1990.

Trentaquattro anni dopo l'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Montinaro, Di Cillo e Schifani, pesano ancora verità mancanti, possibili depistaggi. "Ma la mafia ha subito sconfitte irreversibili - ha sottolineato il presidente della repubblica Sergio Mattarella - e l'eredità dei giudici Falcone e Borsellino costituisce un patrimonio etico e civile che appartiene alla democrazia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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34 anni fa avveniva la strage di Capaci

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