bombe sul corteo funebre scene di ordinario orrore a nuseirat

Notizia in breve

Due esplosioni hanno colpito un corteo funebre a Nuseirat, causando almeno tre morti e diversi feriti. A Betlemme, 40 persone sono state evacuate dopo una scarica di lacrimogeni in un parco giochi. Tra le vittime ci sono anche bambini. Scene di violenza e caos si sono registrate in entrambi i luoghi.