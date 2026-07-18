Bombe sul corteo funebre scene di ordinario orrore a Nuseirat
Due esplosioni hanno colpito un corteo funebre a Nuseirat, causando almeno tre morti e diversi feriti. A Betlemme, 40 persone sono state evacuate dopo una scarica di lacrimogeni in un parco giochi. Tra le vittime ci sono anche bambini. Scene di violenza e caos si sono registrate in entrambi i luoghi.
Palestina Bambini tra le vittime. Altri 40 evacuati a Betlemme: pioggia di lacrimogeni sul parco giochi Palestina Bambini tra le vittime. Altri 40 evacuati a Betlemme: pioggia di lacrimogeni sul parco giochi Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Decine di persone si erano riunite nei pressi della moschea Ahmed Yassin di Nuseirat, per partecipare ai funerali dell’uomo che Israele aveva ucciso poche ore prima nel campo profughi del centro di Gaza. Senza alcun preavviso, un drone ha bombardato la processione funebre, a cui prendevano parte adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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