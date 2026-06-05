Un camper è rimasto incastrato tra piazza Danti e l’ingresso di piazza Piccinino. Nello stesso momento, un pulmino ha urtato e abbattuto due fioriere nella stessa area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. La presenza di mezzi in difficoltà ha causato disagi alla circolazione pedonale e veicolare nella zona. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla gestione del traffico e i soccorsi.

Perugia, 5 giugno 2026 – Un camper rimane incastrato tra piazza Danti e l’ingresso di piazza Piccinino. Nel frattempo un pulmino si incaglia tra le fioriere: ne ammacca una e ne butta giù un’altra. Nell’area, tra l’altro unico sbocco al centro storico con la vicina via Alessi, si crea un imbuto e per liberarla dal traffico devono intervenire i vigili urbani che poi multeranno la devastatrice di fioriere. Scene di ordinario “disordine“ quotidiano, dato dalla sommatoria di parcheggi disordinati, automobilisti sconsiderati, ma anche scelte urbanistiche forse mal concepite in un’acropoli come Perugia. Lo fanno notare i residenti e i commercianti che con questi problemi ci condividono giorno e notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scene di ordinario “disordine” in piazza Danti: un camper incastrato, un pulmino abbatte due fioriere

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