A Najaf, una delle città sacre sciite in Iraq, si è svolto un corteo funebre per la defunta Guida Suprema iraniana. Migliaia di persone hanno sfilato per le strade, portando bandiere e foto di Khamenei. La folla ha circondato il carro funebre, creando un corteo molto partecipato e visibile lungo il percorso.

Nelle scorse ore è iniziato a Najaf, una delle due città sante sciite dell’Iraq, il corteo funebre per la defunta Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Una grande folla, con bandiere e immagini di Khamenei, ha circondato il carro funebre. I partecipanti al lutto si sono protesi a toccare il carro e alcuni hanno lanciato sciarpe e altri oggetti affinché i portatori li sfiorassero, una pratica comune in Iran e Iraq, considerata di buon auspicio. Processioni funebri sono previste anche a Karbala, l’altra città santa sciita in Iraq. La salma di Khamenei verrà poi riportata in Iran per essere sepolta giovedì 9 luglio al santuario dell’Imam Reza a Mashhad, città natale dell’ayatollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, corteo funebre per Ali Khamenei nella città irachena di Najaf

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Iran, una marea umana al corteo funebre per Khamenei: Vendetta

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