Un infermiere è stato colpito con un pugno in faccia al pronto soccorso ortopedico di un ospedale. L’aggressione è avvenuta mentre cercava di aiutare un uomo trovato a terra. Il 22enne responsabile è stato arrestato. L’infermiere ha riportato lesioni e ha ricevuto cure sul posto. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Aggredito solo per aver tentato di aiutarlo, dopo averlo trovato disteso a terra all’interno del pronto soccorso ortopedico dell’ospedale Maggiore. Un’altra aggressione, dopo quelle segnalate il mese scorso ai danni di alcuni sanitari, operatori e infermieri al pronto soccorso del Sant’Orsola, è avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 luglio scorsi: vittima, colpita da un violento pugno al volto, è stato questa volta un infermiere di 33 anni in servizio al pronto soccorso del Maggiore, che ha riportato ferite definite guaribili in cinque giorni. Sul posto è arrivata la polizia, che ha rintracciato l’aggressore — poi identificato in un 22enne italiano con già diversi precedenti e con un obbligo di dimora in provincia di Pisa non rispettato — ancora nei pressi dell’atrio. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, infermiere aggredito con un pugno in faccia al pronto soccorso: arrestato un 22enne

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Leggi anche: Violenza al pronto soccorso . Pugno sul volto a un infermiere

Temi più discussi: Aggressione all’ospedale, pugno al volto all’infermiere che lo stava soccorrendo: arrestato a 22 anni; Infermiere aggredito in pronto soccorso con un pugno in faccia; Violenza al pronto soccorso ortopedico del Maggiore: pugno in faccia all'infermiere; Ancora un aggressione all'Ospedale Maggiore: infermiere colpito con un pugno. Arrestato 22enne.

Infermiere aggredito in pronto soccorso con un pugno in faccia x.com

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