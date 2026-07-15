Un infermiere è stato colpito al volto da un paziente nel pronto soccorso. L’aggressione è avvenuta durante un intervento di assistenza, senza altri dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l’autore del gesto. La vittima ha riportato lesioni lievi, mentre i responsabili sono stati portati in caserma. La direzione sanitaria ha confermato l’accaduto, precisando che l’area è stata messa in sicurezza.

La giornata è iniziata presto, molestando all’alba una coppia di turisti in attesa del treno alla stazione ferroviaria di Spezia. Poi ha iniziato a girovagare per la città fino a quando gli agenti della Polfer lo hanno rintracciato e riconosciuto in base alla descrizione fornita dai viaggiatori e anche grazie all’ausilio delle videocamere di sorveglianza. Gli agenti non appena lo hanno rintracciato si sono accorti dello stato alterato decidendo così di accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea per accertamenti. Dove è iniziato lo show di Rayane Sefoure, 21 anni, residente a San Miniato in provincia di Pisa. Si è infatti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza al pronto soccorso . Pugno sul volto a un infermiere

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