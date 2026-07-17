Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un infermiere nel pronto soccorso di un ospedale a Bologna nella notte del 16 luglio. Il ragazzo, steso a terra, ha ricevuto assistenza medica quando ha colpito l'infermiere che cercava di aiutarlo. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto per aggressione e lesioni personali aggravate.

È stato eseguito un arresto per aggressione e lesioni personali aggravate in seguito a un episodio avvenuto nella notte del 16 luglio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Un cittadino italiano, classe 2004, è stato fermato dalla Polizia dopo aver colpito un infermiere intervenuto per prestargli aiuto. L’aggressione ai danni dell’infermiere Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti presso il Pronto Soccorso ortopedico dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Gli operatori, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il presunto responsabile nelle vicinanze dell’atrio, grazie alle indicazioni fornite dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 22enne steso a terra in pronto soccorso a Bologna, infermiere lo aiuta e prende un pugno: giovane arrestato

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