Il Bologna piange Geovani il brasiliano sbarcato in città per una cifra record

Il Bologna si trova a dover affrontare il dolore per la scomparsa di Geovani, il calciatore brasiliano arrivato in città durante la stagione 1989-90 con un trasferimento record. La sua unica annata in maglia rossoblù non è stata ricordata per grandi risultati sportivi o prestazioni di rilievo, ma la sua presenza ha lasciato comunque un segno nella storia del club. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano il giocatore per il suo legame con la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bologna, 18 maggio 2026 – La sua unica stagione al Bologna, nel 1989-90, fu tutt'altro che memorabile. Ma un posto speciale nel cuore dei tifosi rossoblù Geovani da Silva, per tutti semplicemente Geovani, lo avrà sempre. L'ex centrocampista brasiliano si è spento a Vila Velha, stroncato da un arresto cardiaco, all'età di 62 anni. Acquistato dall'allora presidente rossoblù Gino Corioni dal Vasco de Gama per la cifra record di 10 miliardi Geovani non riuscì mai a trovare una collocazione stabile nel Bologna di Gigi Maifredi. Segnò però un gol carico di significati nel novembre dell'89 a Firenze, nel primo Fiorentina-Bologna giocatosi al Franchi dopo le molotov lanciate da tre ultras viola contro il treno rossoblù che a giugno avevano segnato per sempre l'esistenza di Ivan Dall'Olio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Bologna piange Geovani, il brasiliano sbarcato in città per una cifra record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio al brasiliano Geovani, giocò col Bologna di Maifredi. Dopo il calcio si era dato alla politicaUn tiro scagliato dalla luna, a Firenze, un gol strepitoso ma che rimase perla rara di quella sola annata in Italia: Geovani da Silva è scomparso... Bastoni Barcellona, l’Inter chiede una cifra record per il suo pilastro: le ultime sulla trattativadi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona, i nerazzurri non concedono sconti per il difensore e fissano un prezzo altissimo Il futuro di... Il Bologna piange Geovani, il brasiliano sbarcato in città per una cifra recordE’ morto all’età di 62 anni stroncato da un arresto cardiaco. Arrivò dal Vasco da Gama e la sua unica stagione in rossoblù nell’89-90 non fuesaltante, ma i tifosi lo ricordano per quel gol memorabile ... ilrestodelcarlino.it Addio al brasiliano Geovani, giocò col Bologna di Maifredi. Dopo il calcio si era dato alla politicaSi è spento a 62 anni a Vila Velha. Stella del Vasco da Gama, aveva giocato 21 gate col Brasile. Dopo il calcio aveva ricoperto anche un incarico politico. Il saluto del club rossoblù sui social ... gazzetta.it