Il Bologna ha raggiunto un accordo definitivo con il Real Oviedo per il trasferimento di Rahim Alhassane, che diventerà un nuovo giocatore della squadra a titolo definitivo. Il terzino, proveniente dalla squadra spagnola, rafforzerà la fascia sinistra del club. La trattativa si è conclusa positivamente, portando così al trasferimento del calciatore. I dettagli economici e le tempistiche ufficiali dell’operazione non sono stati ancora comunicati.

Rahim Alhassane al Bologna, accordo definitivo con il Real Oviedo per il trasferimento a titolo definitivo: alla scoperta del terzino. Il Bologna ha chiuso il colpo Rahim Alhassane per rinforzare la corsia sinistra. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha raggiunto l’intesa con il Real Oviedo per il trasferimento a titolo definitivo del terzino classe 2002. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. L’operazione si chiuderà sulla base di 3,5 milioni di euro, con visite mediche in programma nei prossimi giorni. Inizialmente si era parlato di una formula diversa, ma l’accordo finale prevede il passaggio definitivo del calciatore al Bologna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Alhassane al Bologna, colpo chiuso per la fascia sinistra: chi è il terzino in arrivo dal Real Oviedo

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