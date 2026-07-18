Bologna Bernardeschi fissa l' obiettivo | Vogliamo tornare in Europa

Da corrieredibologna.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Bernardeschi ha dichiarato che il Bologna punta a tornare in Europa. Fuori dalla sala stampa del centro sportivo, alcuni bambini in maglia rossoblù aspettavano il giocatore. Bernardeschi è uno dei pochi protagonisti del club a suscitare interesse e attenzione.

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C’era un nugolo di bambini in maglia rossoblù ad attendere Federico Bernardeschi fuori dalla sala stampa del centro sportivo sede del ritiro: il numero 10 è uno dei — pochi — personaggi di questo Bologna che solletica e che muove interesse. Il 32enne rompe gli indugi e fissa il traguardo stagionale su cui altri, Tedesco in primis, sono stati più cauti: «L’obiettivo primario è tornare subito in Europa. Veniamo da un grandissimo campionato e da uno splendido percorso europeo, penalizzato dal tabellone che ci ha visto incontrare l’Aston Villa, ma riprenderci l’Europa è ciò che va fatto, visto il percorso degli ultimi tre anni». Un po’ di sana ambizione, parola troppo spesso demonizzata nell’ambiente rossoblù: quella di chi ha vissuto realtà di primo piano. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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