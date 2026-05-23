Bologna Inter LIVE 1-1 | Bernardeschi risponde a Dimarco!
Il risultato tra Bologna e Inter si è concluso con un pareggio di 1-1. Bernardeschi ha segnato il gol che ha pareggiato il vantaggio iniziale di Dimarco. La partita si è giocata alle 18 allo stadio Dall’Ara, ultima giornata del campionato di Serie A 202526.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 24? – GOL DEL BOLOGNA. Sul pallone rimasto vagante in area di rigore dopo il rimpallo con De Vrij, Bernardeschi arriva in corsa e batte Martinez pareggiando l’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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