Il Ridolfi tenta la svolta | Obiettivo centro-nord Europa Vogliamo portare qui visitatori

Il ‘Ridolfi’ sembra prepararsi a cambiare rotta, puntando verso il centro e il nord Europa. La società di gestione ha annunciato l’intenzione di attirare più visitatori provenienti da quelle regioni, con obiettivi chiari e rotte riviste. La volontà è di ampliare il bacino di utenza e di rinnovare le strategie di promozione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle nuove rotte o sui piani concreti per raggiungere questi obiettivi.

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