Il Ridolfi tenta la svolta | Obiettivo centro-nord Europa Vogliamo portare qui visitatori
Il ‘Ridolfi’ sembra prepararsi a cambiare rotta, puntando verso il centro e il nord Europa. La società di gestione ha annunciato l’intenzione di attirare più visitatori provenienti da quelle regioni, con obiettivi chiari e rotte riviste. La volontà è di ampliare il bacino di utenza e di rinnovare le strategie di promozione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle nuove rotte o sui piani concreti per raggiungere questi obiettivi.
F.A., la società di gestione del ‘Ridolfi’, sembra pronta a una svolta: nuovi obiettivi, nuove rotte. È quanto trapela dalla partecipazione all’edizione 2026 di Routes Europe, l’importante evento dedicato all’aviazione commerciale che si è concluso ieri al Palacongressi di Rimini. "Il nostro focus – spiega l’accountable manager Riccardo Pregnolato in una nota – è orientato verso una serie di destinazioni che possono coprire il Centro-Nord Europa, soprattutto in un’ottica di servizio, supporto e sviluppo all’imprenditoria di tutta la Romagna". E si parla soprattutto di " incoming ", ovvero di rotte finalizzate a portare visitatori più che a far partire i passeggeri per le vacanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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